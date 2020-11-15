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Gaziantep FK'da 4 kişi daha koronavirüse yakalandı
Gaziantep Futbol Kulübü'nde ikisi futbolcu 4 kişide daha koronavirüse rastlandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların, teknik heyetin ve idari personelin Covid-19 testinden geçirildiği belirtildi.
"İki futbolcumuzla iki personelimizin daha testleri pozitif çıktı. Kulübümüz tarafından yapılan Covid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir. Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmıştır."
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 16:35
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