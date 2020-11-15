Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların, teknik heyetin ve idari personelin Covid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

"İki futbolcumuzla iki personelimizin daha testleri pozitif çıktı. Kulübümüz tarafından yapılan Covid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir. Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmıştır."