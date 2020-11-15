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Frutti Extra Bursaspor'da pozitif sayısı 8'e yükseldi
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 8'e yükseldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyunculara, teknik heyete ve kulüp personeline uygulanan son PCR testlerinin sonuçlarının belli olduğu kaydedildi.
Son testlerde 3 basketbolcu ve 3 teknik kadro çalışanında pozitif bulguya rastlandığı belirtilerek, "Oyuncularımız ve teknik kadro üyelerimizin izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış durumdadır." ifadesi kullanıldı.
Yeşil-beyazlı kulüp, dün yaptığı açıklamada da biri basketbolcu 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 16:25
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