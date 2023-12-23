Gaziantep FK üç golle sevindi

Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Mmücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti.

Gaziantep FK'nın gollerini 27. dakikada Draguş, 49. dakikada Gradel ile 87. dakikada N'Koulou kaydetti.

Süper Lig'de 4 maç sonra kazanan Gaziantep FK kötü gidişata "dur" dedi. Gaziantep FK altıncı galibiyetini elde ederek 19 puana yükseldi ve küme düşme hattında uzaklaştı.

Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de üst üste üçüncü toplamda 8. yenilgisini alarak kötü gidişatını sürdürdü. Fatih Karagümrük 7 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Rohden ile verkaç yapan Can Keleş, ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Nita topu kontrol etti.

GOL - 27. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük savunmasından seken topu önünde bulan Draguş, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1.

35. dakikada Draguş'un pası sonrası topla buluşan Gradel, ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

İlk devre, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 49. dakikada Gaziantep FK farkı ikiye çıkardı. Kazandığı topla kontratak şansı yaratan Draguş, pasını Gradel'e aktardı. Savunmadan sıyrılan Gradel, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2.

50. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Levent Mercan'ın sol taraftan yaptığı orta sonrası Lasagna, altıpas çizgisinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

61. dakikada Güven Yalçın'ın sağ taraftan açtığı ortada Paoletti topa kafayla vurdu. Kaleci Nita, meşin yuvarlağı kontrol etti.

68. dakikada Rohden sol taraftan orta açtı. Güven Yalçın, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu auta gönderdi.

GOL - 87. dakikada Gaziantep ekibi 3. golü buldu. Serbest vuruşu paslaşarak kullanan Maxim, ceza sahası çizgisinin sağ tarafından içeriye orta açtı. Altıpas çizgisinde topa dokunan N'Koulou farkı 3'e çıkardı. 0-3.

Karşılaşma, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Ok

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Münir Levent Mercan, Shukurov (Dk. 46 Feghouli), Can Keleş, Eysseric (Dk. 60 Paoletti), Rohden (Dk. 82 Nazım Sangare), Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 60 Serdar Dursun).

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün Özçiçek (Dk. 89 Mirza Cihan), M'Bakata, Markovic (Dk. 54 Maxim), Gradel (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Draguş (Dk. 75 Riascos).

Goller: Dk. 27 Draguş, Dk. 49 Gradel, Dk. 87 N'Koulou (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Lasagna, Dk. 56 Ceccherini, Dk. 90+1 Feghouli (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 36 Markovic (Gaziantep FK)