Beşiktaş Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret

Ziyarete Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu ve kongre üyeleri, dernekler ile çok sayıda taraftar katıldı.

Siyah-beyazlı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Hasan Arat'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Hasan Arat, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük Atatürk... Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünde ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinden gelen Beşiktaşlılarla birlikte huzurunuza çıkmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün Anıtkabir’e koşup gelen binlerce taraftarımızla birlikte, aziz vatanımız için mücadele vermiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, silah arkadaşlarınızı, Kurtuluş Savaşı’nda şanlı ordumuza cephe gerisinde hizmet eden, Cumhuriyet'imizin büyüyüp güçlenmesi için durmadan çalışan fedakar milletimizin her bir ferdini, rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyoruz. Bugün ebedi istirahatgahınızda bir kere daha Atatürk ilke ve değerlerine, ülküsüne ve hedeflerine bağlılığımız ilelebet devam edeceğine ant içeriz. Bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak için her Beşiktaşlı ömrü boyunca gayret ve samimiyetle çalışacaktır.

Bugün bize emanet ettiğiniz ve eşsiz vatanımızı korumak, geliştirmek ve muasır medeniyetler üzerine çıkarmak için 120 yıllık Beşiktaş camiası gururla taşıdığı ay-yıldızlı şanlı arması ve gücünü tarihten alan kadim kültürüyle her zaman devletimizin ve milletimizin hizmetinde olacaktır. Tarih boyunca her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başaran milletimiz, hayallerine ve hedeflerine ulaşmak için ilhamını sizden alacaktır. Aziz Atatürk, Beşiktaş camiasının her üyesi adına size sonsuz şükran ve minnetlerimize sunarız. Bu millet sizi asla unutmayacaktır."

[Fotoğraf: AA]

"Beşiktaş her zaman bu ülkeye hizmet etmeye devam edecek"

Anıtkabir ziyaretinin ardından Anıt Park'ta taraftarlarla bir araya gelen Hasan Arat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Arat, Anıtkabir ziyaretinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"Beşiktaş 120 yıllık ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok önemli mücadele bulunmuş bir camia. Ata'mızı Cumhuriyet'in 100. yılında ziyaret etmek büyük bir onur. Tüm camiama ve arkadaşlarıma buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Gençler, Cumhuriyet'in bekçisidir. Beşiktaş her zaman devleti ve milleti için bu ülkeye hizmet etmeye devam edecek. Milletinin, devletinin emrinde olacak. Beşiktaş her zaman gençleriyle Cumhuriyet'in bekçisi olacak."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

"Zor hedefler liderlerin işidir"

Anıt Park'a gelen çok sayıda Beşiktaşlı taraftarla birlikte tezahürat yapan Arat, kendisine gösterilen ilgiyi değerlendirdi.

"Bu sevgi çok büyük mahcubiyet oluşturuyor. Büyük bir sorumluluk. Bu sevgiye layık olmaya çalışacağız. Camiamız Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Özellikle gençlerimizin hayalleri ve hedefleri var. Bunun için elimizde gelen her şeyi yapacağız. İşimiz kolay değil, bunu biliyoruz, zor bir işe soyunduk. Bugün Ata'mızın ziyaretinde camiamızın birlik ve beraberliği bize büyük bir güç verdi. En zor günlerimizde buraya geldik. Biz Beşiktaş olarak zorlukların üstesinden gelebilecek bir camiayız. Bunu da kanıtlamış bir camiayız. Hedeflerimize bakacağız. Zor hedefler liderlerin işidir. Camiam adına bu zor hedeflerin üstesinden gelmeye çalışacağım ve bu hedeflere ulaşacağım. Gençler en büyük gücümüz. Bu camianın başkanı olarak bugün burada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Beşiktaş Ata'sının yanında olmaya devam edecek."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Yeni teknik direktör çalışmaları

Hasan Arat, eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay'ın açıklamaları ve yeni teknik direktör çalışmalarıyla ilgili gelen sorulara da yanıt verdi.

"Ata ziyaretinde bunları konuşmamaya karar verdik. Çalışmalarımız devam ediyor ama bugün bizim için özel bir gün. Yakın zamanda bunun bilgisini veririz. Beşiktaş büyük bir camiadır her şeyin üstesinden gelir."