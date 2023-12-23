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Spor
AA 23.12.2023 15:05

İlhan Palut: Çok zor bir karşılaşma olacak

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Çok zor bir karşılaşma olacak. Enerjimizi ve camianın pozitif bakışını sürdürme, puan veya puanlar kazanma adına bizim için çok önemli bir maç olacak." dedi.

İlhan Palut: Çok zor bir karşılaşma olacak

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Palut, takım olarak bütün oyunculardan faydalanmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Dönem dönem bütün oyuncularımıza görev veriyoruz. Bazı takımlarda oyuncular arasında farklılık çok fazla olabiliyor ama biz birbirine yakın ve destek olan oyunculardan kurulu bir ekibiz. Bu nedenle birçok mevkide dönüşümler takıma katkı sağlıyor."

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa maçında da bazı değişiklikler olabileceğine işaret etti.

"Attila Mocsi'nin durumunu gözden geçirmeye devam ediyoruz. Ciddi bilek sakatlığı geçirdi. Antrenmanlara başladı ve takip ediyoruz. Onun dışında, kaleci Gökhan Akkan hastaydı. Her şeyi maç saatindeki şartlara göre belirleyeceğiz."

Palut, Kasımpaşa'nın kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu belirtti.

"Kendi statlarında etkili oyunlar oynayabilen, ev sahibi deplasman farkının çok belirgin olduğu takımlardan bir tanesi. Ligimizde oyun gücü olarak biz de aslında benzer durumdayız. Biz de çok iyi bir galibiyet sonrası bizim adımıza oluşabilecek mental boşluğu önlemeye çalışıyoruz. Çok zor bir maç olacağını gerçekten düşünüyorum. İş olsun, olaya ciddiyet katmak için söylemiyorum. Gerçekten öngörüm bu yönde. Çok zor bir karşılaşma olacak. Enerjimizi ve camianın pozitif bakışını sürdürme, puan veya puanlar kazanma adına bizim için çok önemli bir maç olacak. Takımımdan beklentim, bir önceki maçı tamamen unutmak. Kasımpaşa maçı sonrası vereceğimiz küçük izni de unutmak ve sahada en hazır, en konsantre ve en mücadeleci halimizle hazır olmak."

Öte yandan yeşil-mavili ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını havanın yağışlı olması nedeniyle salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Sakatlığı bulunan Mocsi, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı için yarın akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek.

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