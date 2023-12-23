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Spor
AA 23.12.2023 14:50

Milli boksör Berat Acar'ın hedefi Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya

Milli boksör Berat Acar, önce 2024 Paris Olimpiyatları için kota almayı, ardından da olimpiyatlarda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Milli boksör Berat Acar'ın hedefi Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya
[Fotograf: AA]

ASKİ Spor Kulübü sporcusu Berat Acar, Samsun'da düzenlenen Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda +92 kiloda mücadele ediyor.

Berat Acar, çok hareketli olduğu için babasının kendisini çocukken boksa yazdırdığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli boksör, boks sporuna 9 yaşında başladığını belirtti.

"Ben de bu sporu sevdim, devam ettim. Başarılar da gelince bu zamana kadar geldim. Üniversiteler Dünya Kupası şampiyonluğu ve 9 Türkiye şampiyonluğunun yanında uluslararası birçok madalyam var."

Berat, hedefinin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılıp altın madalya kazanmak olduğunu dile getirdi.

"Önümüzde İtalya ve Tayland'daki kota maçlarımız var. Önce olimpiyat vizesi alıp sonra olimpiyatlarda altın madalya için yarışmak istiyorum. Olimpiyatları katılmak için çok çalışıyoruz. Haftada 6 gün günde çift antrenman yapıyoruz."

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