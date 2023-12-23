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Spor
AA 23.12.2023 14:25

Milli judocular Palandöken'de güç depoluyor

Türkiye Judo Olimpik Milli Takımı, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kuvvet, ağırlık ve Palandöken Dağı'na yaptığı zirve tırmanışlarıyla Avrupa ve dünya şampiyonalarının yanı sıra Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için yoğun tempoyla çalışıyor.

Milli judocular Palandöken'de güç depoluyor
[Fotograf: AA]

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde yılın son kamp antrenmanlarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, 14 sporcu, 3 antrenör, 2 masör, birer fizyoterapist ve kondisyoner ile şampiyonalara hazırlanıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aralarında daha önceki çeşitli organizasyonlarda birçok madalya kazanan sporcuların da bulunduğu milliler, yılın son kampında kuvvet ve ağırlık çalışması yapıyor.

Salon antrenmanından sonra Palandöken Dağı'nın zirvesine yaklaşık 2 saatlik bir sürede teçhizatlarıyla çıkan milliler, yeni yıldaki uluslararası şampiyonalar ve 2024 Paris Olimpiyatları öncesi güç depoluyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Erzurum kampından bu yana çok güzel dereceler elde ettik"

Milli takım antrenörü Derya Cıbır Zengi, 7 erkek, 7 kadın sporcu ile çalışma yaptıklarını söyledi. Zengi, bu yıl ikinci kez Erzurum'a geldiklerini belirtti.

"Şu an hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. 5-6 ay önce Erzurum'a gelmiştik. Erzurum kampından bu yana çok güzel dereceler elde ettik. Buranın çok faydasını gördüğümüz için tekrar buraya geldik."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Zengi, Erzurum'daki birçok kamp imkanından faydalanmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Biz buranın çok nimetinden faydalanıyoruz. Yüksek irtifa olduğu için koşu, kros antrenmanlarımız ve en önemlisi Palandöken'de zirveye tırmanış antrenmanımız var. Çıkıp inmesi yaklaşık 2 saati buluyor. Uluslararası müsabakalarda 7-8 madalyamız oldu. En önemlisi Avrupa Şampiyonası'ydı orada Vedat Albayrak şampiyon, Mihael Zgank ise Avrupa üçüncüsü oldu. Bu yılın son kampını da yine yüksek irtifada ağırlık, güç ve kuvvetle yapıyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Zengi, bu kampın ardından farklı bir kamp dönemine başlayacaklarını dile getirdi.

"Burada sonra tekrar yoğun bir tempoya gireceğiz. Minderde kendi özel çalışmalarımız var. Buradaki güç, kuvvet antrenmanının ardından İstanbul'da kampa gireceğiz. Uluslararası alanda kamplara gireceğiz mesela Japonya gibi. Çok yakında Grand Slam ve Grand Prix müsabakalarımız var onlara katılacağız ama öncelikle mart ayında Antalya'da yapılacak Grand Slam müsabakaları bizim için önemli. Nisanda Avrupa şampiyonası, mayıs ayında ise dünya şampiyonası var ondan sonra zaten nihai amaç olimpiyatlar."

Fotoğraf: AA / Milli takım antrenörü Derya Cıbır Zengi[Fotoğraf: AA / Milli takım antrenörü Derya Cıbır Zengi]

"Biz takım halinde olimpiyatlara katılmak istiyoruz"

Derya Cıbır Zengi, takım halinde olimpiyatlara gitmeyi amaçladıklarını anlattı.

"İnşallah ilk defa olacak. Biz takım halinde olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Olimpiyatlarda takım müsabakaları yapılacak. Biz bu hakkımızı değerlendirmek istiyoruz, bunda da iddialıyız. Milli takım olarak 14 kişiyiz ve herkes çok sıkı şekilde hedefe kilitlenmiş şekilde çalışıyor. Buraya hep birlikte gitmeyi amaçlıyoruz. Alabildiğimiz kadar kota alıp, ilk 8'e girip, iyi sıralama ve sonunda takım müsabakalarında takım derecesi elde edip, en üst şekilde götürmeyi planlıyoruz. Bunları yapabilecek gerçekten yüksek kapasiteli, çalışkan çok üst düzey sporcularımız var. Sporcularımız ellerinden geleni yaptıkları sürece bizi çok güzel şeyler bekliyor. Avrupa'da derece almış sporcularımız var. Daha iyisini yapıp madalya sayımızı yükselteceğiz."

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