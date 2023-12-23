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Spor
DHA 23.12.2023 14:55

Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1. Lig

Kadınlar Futbol 2. Lig D Grubu'nda mücadele eden ve oynadığı 3 maçı kazanarak 9 puanla grubunda lider olan Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kadınlar Futbol Takımı'nın hedefi 1. Lig'e çıkmak.

Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1. Lig

Yüksekova Belediyesi tarafından 2017 yılında kurulan ve 3. Lig'den sonra 2020 yılında 2. Lig'e yükselen kadın futbol takımı, 7 takımın yer aldığı 2. Lig D Grubu'nda oynuyor.

Bu sezon oynadığı 3 maçı kazanarak 9 puanla grup lideri olan kadın futbol takımını hedefi, deplasmanda karşılaşacağı Silopi Belediyespor Kadınlar Takımı'nı da yenip, grubundaki liderliğini sürdürmek istiyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Takımın yaşları 16 ile 25 arasında değişen 30 futbolcusu, mücadele azimleri ve disiplinleriyle göz dolduruyor.

Soğuk havaya rağmen antrenmanlarını hiç aksatmayan Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1. Lig'e çıkmak.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Takım kaptanı Kübra Şen, şu ana kadar oynadıkları 3 maçı kazanarak gruplarında lider olduğunu belirtti.

"Takımımız 2017 yılında kuruldu. Kuruluşundan sonra 3 sezon 3. Lig'de oynayan kadın futbol tamımız, 3 sezondur da 2. Lig'de mücadele ediyor. Şu an grubumuzun en iyisiyiz. Tamımızda çok iyi futbolcularımız var. Uyum içerisinde maçlara hazırlanıyoruz. Bir haftayı bay geçtik. Şu ana kadar oynadığımız 3 maçı da aldık. Bu takım kurulurken, yöredeki birçok kişi 'kadınlar bu işi beceremez' diyorlardı. İnanarak oynadığımız futbolda başarılarımız devam ediyor."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Futbol denince herkesin aklına erkekler geliyor"

Takımda top koşturan Nursel Özkan ise, Doğu Anadolu'da futbol denince herkesin aklına erkeklerin geldiğini, ancak kadınların da futbolda çok başarılı olduğunu söyledi.

"Takımımız kurulduğu günden beri yöneticilerimizin de destekleriyle çok iyi mücadeleler veriyoruz. Özellikle taraftarlarımızın yüzde 80'i erkeklerden oluşuyor. Bu da bizleri ayrıca sevindiriyor. Cinsiyet ayrımını yapmadan herkesi maçlarımıza davet ediyoruz. Takım olarak bizi destekleyen taraftarlarımızı mahcup etmeyeceğiz."

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