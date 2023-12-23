Sivasspor'a tek gol yetti

Sivasspor ile İstanbulspor, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Mert Güzenge yönetti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan maçta, Sivasspor 86. dakikada Manaj'ın attığı golle karşılaşamadan 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'de 5. galibiyetini alan Sivasspor, 21 puana yükseldi. Yiğidolar, diğer 12 maçında ise 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Ligdeki kötü gidişatını sürdüren İstanbulspor 12. yenilgisini alarak 8 puanda kaldı.

İstanbulspor, geçen hafta Trabzonspor ile oynanan maçın 73. dakikasında sahadan çekilmişti. Bu karşılaşmayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ndao'nun sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

Aynı dakika içinde Barrow, topla ceza sahasına girdi. Barrow'un sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı çeldi.

21. dakikada Ndao, sağ taraftan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

26. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Saiz'ın sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ortasında Mehmet Yeşil'in ters kafa vuruşunda top, kale direğine çarparak kornere çıktı.

56. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

79. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Manaj'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ortasında Kvet, gelişine topa sert vurdu. Kaleci Alp Arda, topu kornere gönderdi.

GOL - 86. dakikada Sivasspor öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasta kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kalan Manaj, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Ogün Kamacı

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 84 Koita), Burak Kapacak (Dk. 46 Rodrigues), Charisis, Saiz (Dk. 65 Kvet), Barrow (Dk. 84 N'Jie), Manaj (Dk. 90 Hakan Arslan).

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan (Dk. 90 Mamadou), Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar (Dk. 46 Racine), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk. 90 Özcan Şahan), Loshaj (Dk. 90 Muhammet Berkay Tekke), Ndao, Ethemi, Jackson (Dk. 77 Emir Kaan Gültekin).

Sarı kartlar: Dk. 34 Vorobjovas, Dk. 58 Racine (İstanbulspor)

Gol: Dk. 86 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)