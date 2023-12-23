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Spor
TRT SPOR 23.12.2023 15:45

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı sürüyor

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı hız kazandı. Siyah beyazlılar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı sürüyor

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Siyah beyazlılar, süreci 10 gün içinde tamamlamayı amaçlıyor.

Beşiktaş yönetimi, şu ana kadar birçok adayla görüştü. Ruud Van Nistelrooy, Ole Gunnar Solskjaer, Andre Breitenreiter ve Bruno Genesio en güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Yerli olarak Sergen Yalçın ön çıktı

Yerli olarak sadece 1 isim ön plana çıkıyor. Sergen Yalçın, bu 4 teknik direktörle beraber en güçlü aday konumunda. Bu 5 isimden biri Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olabilir.

Yönetim, başka isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Laurent Blanc, Fabio Cannavaro, Setien ve Lucian Favre de iletişim kurulan isimler arasında bulunuyor.

Beşiktaş'ta hedef, transfer dönemine yeni teknik adamla girmek. Yönetim, Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda en doğru adayı belirlemeye çalışıyor.

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