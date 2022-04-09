Gaziantep FK Trabzonspor'u konuk ediyor
Spor Toto Süper Ligde 32. haftasında lider Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan mücadelede Erkan Özdamar düdük çalıyor.
Şampiyonluk kutlamaları için geri sayıma geçen bordo mavili ekip, alacağı 3 puan ile kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor.
71 puanla açık ara lider olan Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamıyor.
Karadeniz ekibinde Trondsen sakatlığı; Siopis, Bakasetas ve Djaniny de sarı kart cezaları nedeniyle görev yapamıyor.
Son 8 maçında 1 galibiyet elde eden ve bu süreçte yalnızca 5 puan toplayabilen Gaziantep Futbol Kulübü ise kötü gidişe "dur" demek istiyor. Gaziantep temsilcisinin 40 puanı bulunuyor.
Erol Bulut'un ekibi zorlu maça 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Kırmızı kart cezalısı Djilobodji ile sakatlıkları süren Borven ve Mendyl; lider Trabzonspor karşısında takımlarını yalnız bıraktı.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Cauker, Toşça, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet,
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswill, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Vicca, Nwakame, Cornellius
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