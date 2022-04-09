Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan mücadelede Erkan Özdamar düdük çalıyor.

Şampiyonluk kutlamaları için geri sayıma geçen bordo mavili ekip, alacağı 3 puan ile kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor.

71 puanla açık ara lider olan Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamıyor.

Karadeniz ekibinde Trondsen sakatlığı; Siopis, Bakasetas ve Djaniny de sarı kart cezaları nedeniyle görev yapamıyor.

Son 8 maçında 1 galibiyet elde eden ve bu süreçte yalnızca 5 puan toplayabilen Gaziantep Futbol Kulübü ise kötü gidişe "dur" demek istiyor. Gaziantep temsilcisinin 40 puanı bulunuyor.

Erol Bulut'un ekibi zorlu maça 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Kırmızı kart cezalısı Djilobodji ile sakatlıkları süren Borven ve Mendyl; lider Trabzonspor karşısında takımlarını yalnız bıraktı.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Cauker, Toşça, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet,

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswill, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Vicca, Nwakame, Cornellius