Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından Gaziantep'e saat 16.30'da gitmeyi planlayan Trabzonspor kafilesi, sis nedeniyle saat 21.50’ye alınan uçak seferi yine gerçekleşmeyince Trabzon'da kaldı.

Mücadele 9 Nisan Cumartesi saat 20.30'da oynanacak

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka, konuk ekibin Trabzon'daki hava muhalefeti nedeniyle şehrimize gelememesinden dolayı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'a ertelenmiştir." denildi.

BİLGİLENDİRME | Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Trabzonspor arasında oynanacak olan müsabaka, konuk ekibin Trabzon’daki hava muhalefeti nedeniyle şehrimize gelememesinden dolayı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’a ertelenmiştir. pic.twitter.com/swNB3aB0Kh — Gaziantep FK (@GaziantepFK) April 7, 2022

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde müsabakanın ertelenmesine ilişkin yapılan bilgilendirme yapıldı.

"Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanması gereken Gaziantep Futbol Kulübü-Trabzonspor maçı, Trabzon Havalimanındaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle misafir takımın Gaziantep'e gelememesi sonrasında 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi. Karşılaşma cumartesi günü Kalyon Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak."

8 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanması gereken Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Trabzonspor maçı, Trabzon Havalimanı'ndaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı misafir takımın Gaziantep'e gelememesi sonrasında 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi. https://t.co/Pknm8ExbYM pic.twitter.com/kDFVIlMloO — TFF (@TFF_Org) April 7, 2022

Trabzonspor kulübü de maçın ertelenmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü saat 20.30’da deplasmanda oynayacağımız Gaziantep FK karşılaşması Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da oynanmak üzere ertelenmiştir.

Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla bugün saat 16.30’da Trabzon’dan Gaziantep’e gitmesi planlanan takımımızın uçuş planı, Trabzon genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ertelenmiş olup 8 Nisan Cuma günü 16.30 olarak yeniden planlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."