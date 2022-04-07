Ereğli 1. Amatör Küme B Grubu'nda lider Kandilli Belediyespor ile Balıspor, Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Kandilli Belediyespor, 2 oyuncusu kırmızı kart görünce 9 kişi kaldı. Balıspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Polis müdahale etti

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı. Kulüp yöneticilerinin de karıştığı kavgaya polis, biber gazıyla müdahale etti. Uzun süren arbede, oyuncuların sahadan çıkarılmasıyla sona erdi.

Kavgada yaralanan 2 futbolcu, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.