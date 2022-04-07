Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'de Atabey Çiçek'in sözleşmesi uzatıldı
Medipol Başakşehir'de 26 yaşındaki santrfor Atabey Çiçek ile yeni sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, golcü oyuncunun sözleşmesi ikil yıl uzatıldı.
"Futbolcumuz Atabey Çiçek'in 2022 yılında bitecek sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Atabey Çiçek'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."
Atabey, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi. Atabey Çiçek ile 2 yıl daha.
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 7, 2022
➡️ https://t.co/x5nLrKnhOM pic.twitter.com/eoZxpeHyvW
Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Derbide kartlar havada uçuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz