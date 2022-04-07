Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği’nden öğrencilere "ücretsiz maç" daveti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, iç saha maçlarını öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ankara’daki öğrenciler iç sahada oynan maçları ücretsiz izleyebilecek.
"Daha önce sağlık çalışanları, öğretmenler ve kadın taraftarların Gençlerbirliği maçlarını ücretsiz olarak izleyebilmesi için çalışma yapan başkent ekibi, son olarak Ankara’daki öğrencilere de iç sahada oynadığı maçları ücretsiz olarak izletecek." denildi.
Ankaralı öğrenciler, cumartesi günü oynanacak Keçiörengücü maçına davet edildi.
Gençlerbirliği’nden Öğrencilere Davet— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) April 7, 2022
https://t.co/omw1jMunD1 pic.twitter.com/nmaqSPzbes
Etiketler: Gençlerbirliği
Son Haberler
- 17:20
- 17:05
- 17:10
- 17:02
- 16:50
Sıradaki Haber
UEFA'dan yeni finansal fair play düzenlemesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz