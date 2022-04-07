TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada direkt kırmızı kart gören Larin'e bir maç men cezası verildi.

Gaziantep FK'nin Senegalli oyuncusu Papy Djilobodji ile Çin'in Şanghay Port takımına transfer olan Göztepe'nin eski futbolcusu Cherif Ndiaye'ye 2'şer maç men cezası verildi.

Bazı takımlara para cezası verildi

Çeşitli nedenlerle Altay'a 594 bin lira, Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Trabzonspor'a 32'şer bin lira para cezası uygulandı.

Kayserispor ve Trabzonsporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edileceği söylendi.

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'un antrenörü Mehmet Göker Özdemir'e de çeşitli gerekçelerle 6 maç men cezası verildi.

Tuzlaspor'a 48 bin lira, MKE Ankaragücü'ne 24 bin lira ve Yılport Samsunspor'a ise 16 bin lira para cezası verildi.