Son olarak ligin 10. haftasında konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı 8 maçta da 3 puana ulaşamadı.

Ligin 12. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilirken, 14. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 15. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi, devamında ise evinde Medipol Başakşehir ve deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Dün de evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Gaziantep FK, ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 7 beraberlikle 19 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

İlk yarıda oynadığı 18 maçta 24 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 26 gole engel olamadı.

Gaziantep FK, ligin ikinci yarısının ilk haftasında 22 Ocak Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.