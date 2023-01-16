Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda son 16 turu başlıyor
[Fotograf: TRT SPOR]
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:
Yarın:
14.30 Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)
17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)
18 Ocak Çarşamba:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
20.30 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Ümraniye Şehir)
19 Ocak Perşembe:
17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor (Kalyon)
20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
Etiketler: Türkiye Kupası
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