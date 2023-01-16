Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 01:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Altınordu hasrete son verdi
[Fotograf: AA]
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu, evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. İzmir temsilcisi, bu sonuçla ligde 9 maç aradan sonra 3 puana uzandı.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki mücadelede Altınordu sevindi.
Gençlerbirliği karşısında 23. dakikada Gabriel Torje'nin golüyle 1-0 geriye düşen Altınordu, 50'de Ali Özgün ve 66'da Emircan Gürlük'ün golleriyle karşılaşmayı 2-1'lik galibiyetle tamamladı.
Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten İzmir temsilcisi, 9 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.
Son sıradaki başkent temsilcisi ise 7 puanda kaldı.
Etiketler: TFF 1. Lig Gençlerbirliği
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