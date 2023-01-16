Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, İstanbulspor da konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Günün diğer maçında ise Kasımpaşa sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de son 8 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, topladığı 42 puanla sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider bitirdi.

Fenerbahçe ilk devreyi 38 puanla ikinci, Medipol Başakşehir 34 puanla üçüncü, Adana Demirspor ise 33 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 4-1

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 4-0

Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: 2-2

Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 3-1

Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: 1-2

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-0

HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: 0-2

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 1-2

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Ocak Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

21 Ocak Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)