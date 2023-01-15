Gaziantep'te Valencia şov
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı Enner Valencia'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Fenerbahçeli Enner Valencia 15 maçta 15. gole ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Sarı lacivertliler, 8. ve 90+1. dakikada Enner Valencia'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gaziantep FK'nın tek golünü 55. dakikada Stelios Kitsiou kaydetti.
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 38'e çıkarıp zirve takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Gaziantep FK ise 19 puandan kaldı.
Gaziantep FK'da 70. dakikada Angelo Sagal kırmızı kart gördü.
İlk yarının önemli anları
GOL 9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Konuk ekibin gelişen atağında Crespo'nun sağdan uzun ortasına hareketlenen Valencia, ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi kaleci Günay Güvenç'i yanıltınca, bir anda topu önünde buldu. Valencia, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 1-0 üstün duruma getirdi.
28. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Jevtavic'in pasıyla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlık kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
40. dakikada Gaziantep FK beraberliğe yaklaştı. Sağ kanatta gelişen atakta Maxim, topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Markovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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