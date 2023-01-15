Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 19:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ümraniyespor'da 2 kadro dışı
[Fotograf: TRT SPOR]
HangiKredi Ümraniyespor, Serkan Kırıntılı ve Yonathan Del Valle'nin kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada ''Futbolcular Serkan Kırıntılı ve Yonathan Del Valle yönetim kurulumuz ve teknik heyetimizin ortak kararı sonucu kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyrulur'' denildi.
Etiketler: Ümraniyespor
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