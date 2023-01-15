Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli buz patenci Akar'dan tarihi madalya
Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nı 1000 metrede üçüncü bitiren Furkan Akar, organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.
Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bugün 1000 metre final yarışı gerçekleştirildi.
Milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalinde 1.37.780'lik derecesiyle Avrupa 3'ncüsü olarak Türkiye'ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.
Final yarışını Belçika'dan Stijn Desmet 1.27.652'lik derecesiyle birinci, Hollanda'dan Jens van 't Wout ise 1.27.785'lik derecesiyle ikinci sırada bitirdi.
Etiketler: Milli Sporcular
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