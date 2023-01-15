Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 15:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
İstanbulspor'dan kritik galibiyet
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası İstanbul derbisine sahne oldu. HangiKredi Ümraniyespor sahasında İstanbulspor'a 2-0 yenildi.
HangiKredi Ümraniyespor ile İstanbulspor Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 12. dakikasında ev sahibi takımdan Antonio Mrsic, kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
Mücadelede konuk ekibin gollerini 30. dakikada Valon Ethemi ve 45'de Melih Kabasakal attı.
Bu sonucun ardından 3 hafta sonra kazanamayan HangiKredi Ümraniyespor 14 puanda kalırken İstanbulspor puanını 15'e yükseltti.
Etiketler: İstanbulspor Ümraniyespor Süper Lig
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