Gaziantep FK deplasmandan galibiyetle ayrıldı

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetti.

Gaziantep FK, 3 ve 17. dakikada bulduğu erken gollerle Yılport Samsunspor deplasmanında kazanan taraf oldu.

Karadeniz ekibinin uzatmalarda penaltıdan attığı gol sonucu değiştirmek için yeterli olmadı.

[Fotoğraf: İHA]

Yılport Samsunspor, bu karşılaşmayla 5. mağlubiyetini aldı ve 1 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılarda, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmış olmasına rağmen yeni bir teknik adamla anlaşma sağlanamadı.

Gaziantep FK, ligin 7 haftasında 2. galibiyeti aldı. Bu galibiyetle puanını 6’ya yükseltti. Güneydoğu temsilcisi, teknik direktör Marius Sumudica’nın gelişiyle çıkışını sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL 3. dakikada Gaziantep FK, 1-0 öne geçti. Mustafa Eskihellaç'ın ara pasına hareketlenen Dragus'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

GOL 16. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen Gaziantep FK atağında Jestovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top filelere gitti: 0-2.

Kalan bölümde her iki takımın da çabaları gol getirmedi.

Müsabakanın ilk yarısı 2-0 Gaziantep FK'nin üstünlüğüyle sona erdi.

70. dakikada ev sahibi takımın atağında, ceza sahası dışından Osman Çelik'in kaleye sert şutu sonrası son anda Djlobodji kafayla topu kornere çeldi.

78. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında soldan Soner Gönül'ün ortasına iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda, top direk dibinden auta çıktı.

81. dakikada misafir takımın atağında Junior Morais'in yaklaşık 30 metreden sert şutu sonrası kaleci Okan Kocuk, topu yatarak bloke etti.

90. dakikada ceza sahası içinde Zeki Yavru'nun kafa vuruşunda Albian Ajeti'nin eline çarparak top taca çıktı. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izleyen Hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi.

GOL 90+3. dakikada Ntcham'ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Nita kurtardı. Ancak hakem, kaleci Nita'nın çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. Ntcham bu sefer top ile kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi: 1-2.

Müsabaka Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Samsunspor: Okan Kocuk, Drongelen, Benasser (Dk. 46 Ercan Kara), Fofana (Dk. 46 Zeki Yavru), Emre Kılınç (Dk. 46 Osman Çelik), Flavien Tait (Dk. 59 Ntcham), Dimata, Schindler (Dk. 78 Muhammed Gümüşkaya), Holse, Soner Gönül, Satka

Gaziantep FK: Nita, Djlobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Jestovic (Dk. 72 Janio Bikel), Gradel, Mustafa Eskihellaç, Junior Morais, Maxim (Dk. 80 Albian Ajeti), N'Koulou, Dragus (Dk. 72 Markovic)

Goller: Dk. 3 Dragus, Dk. 16 Jestovic (Gaziantep FK), Dk. 90+3 Ntcham (Penaltıdan) (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Dragus, Dk. 58 Furkan Soyalp, Dk. 79 Nita (Gaziantep FK), Dk. 38 Fofana, Dk. 56 Soner Gönül (Yılport Samsunspor)

Stat: Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok