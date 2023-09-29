Filenin Efeleri'nde hedef Paris 2024

Alberto Giuliani, Japonya'da gerçekleştirilecek B Grubu maçları öncesi Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Giuliani, ilk maçta 30 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'la karşılaşacaklarını hatırlattı.

"Hepimiz adına uzun ve yorucu bir yaz oldu. Avrupa Altın Ligi'yle başlayan milli takım maratonunun son bölümünde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeyiz. Karşılaşmayı oynayacağımız salonda antrenmanımızı yaptık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda yüzde 100 hazır durumdayız. İlk maçımızda yarın Sırbistan ile karşılaşacağız. Zorlu bir maça çıkacağız. Paris 2024'te yerimizi almak istiyoruz ama turnuva boyunca konsantre bir şekilde kalmalı, elemelerdeki derecemizi geliştirmeliyiz."

Filenin Efeleri, yarın sabah TSİ 07.00'de FIVB sıralamasında 9. sırada yer alan Sırbistan'la Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonu'nda karşılaşacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.