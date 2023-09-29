Açık 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 29.09.2023 16:08

Filenin Efeleri'nde hedef Paris 2024

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantenörü Alberto Giuliani, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ilk 2'ye girerek olimpiyat vizesi almak istediklerini belirtti.

Filenin Efeleri'nde hedef Paris 2024

Alberto Giuliani, Japonya'da gerçekleştirilecek B Grubu maçları öncesi Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Giuliani, ilk maçta 30 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'la karşılaşacaklarını hatırlattı.

"Hepimiz adına uzun ve yorucu bir yaz oldu. Avrupa Altın Ligi'yle başlayan milli takım maratonunun son bölümünde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeyiz. Karşılaşmayı oynayacağımız salonda antrenmanımızı yaptık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda yüzde 100 hazır durumdayız. İlk maçımızda yarın Sırbistan ile karşılaşacağız. Zorlu bir maça çıkacağız. Paris 2024'te yerimizi almak istiyoruz ama turnuva boyunca konsantre bir şekilde kalmalı, elemelerdeki derecemizi geliştirmeliyiz."

Filenin Efeleri, yarın sabah TSİ 07.00'de FIVB sıralamasında 9. sırada yer alan Sırbistan'la Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonu'nda karşılaşacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

ETİKETLER
Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı
Sıradaki Haber
Manchester United'a Martinez ve Reguilon'dan kötü haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
AB, Yunanistan'ın LNG terminal inşasına desteğini onayladı
16:06
İngiltere'de 16 yaşındaki genç 300 yıllık dünyaca ünlü tarihi çınar ağacını kesti
16:03
Minik Can'ın SOLOTÜRK hayali gerçek oldu
16:04
UNICEF: Bu yaz Orta Akdeniz'de ölen ya da kaybolanların sayısı 3 kat arttı
15:51
Fransa "tarihinin en sıcak eylül ayını" yaşıyor
15:50
AB'nin "sınırda karbon vergisinde" geçiş aşaması başlıyor
Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor
Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor
FOTO FOKUS
60'lı yaşlardaki Türker çiftinin TEKNOFEST heyecanı
60'lı yaşlardaki Türker çiftinin TEKNOFEST heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ