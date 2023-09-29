Açık 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 29.09.2023 15:42

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı Moldova ile karşılaşacak

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'nda 30 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Moldova ile karşılaşacak.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı Moldova ile karşılaşacak

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanında yer alan atletizm sahasında yapılacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye, grubunda ikinci maçını Bulgaristan ile 28 Ekim Cumartesi günü deplasmanda, üçüncü karşılaşmasını ise Sırbistan ile 28 Nisan 2024'te sahasında yapacak.

Organizasyonda grup birincisi olan takımlar, play-off formatında yarı final ve final maçları oynayacak.

Formata göre şampiyon olan takım, bir üst lig olan Avrupa Trophy'ye yükselecek.

Ligde son sırada yer alan takım ise bir alt seviye olan gelişim ligine düşecek.

ETİKETLER
Milli Sporcular Moldova
Sıradaki Haber
Halter Federasyonu dopingle mücadele için seminer düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
AB, Yunanistan'ın LNG terminal inşasına desteğini onayladı
16:06
İngiltere'de 16 yaşındaki genç 300 yıllık dünyaca ünlü tarihi çınar ağacını kesti
16:03
Minik Can'ın SOLOTÜRK hayali gerçek oldu
16:04
UNICEF: Bu yaz Orta Akdeniz'de ölen ya da kaybolanların sayısı 3 kat arttı
15:51
Fransa "tarihinin en sıcak eylül ayını" yaşıyor
15:50
AB'nin "sınırda karbon vergisinde" geçiş aşaması başlıyor
Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor
Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor
FOTO FOKUS
60'lı yaşlardaki Türker çiftinin TEKNOFEST heyecanı
60'lı yaşlardaki Türker çiftinin TEKNOFEST heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ