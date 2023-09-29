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Spor
AA 29.09.2023 14:25

Halter Federasyonu dopingle mücadele için seminer düzenledi

Türkiye Halter Federasyonu, dopingle mücadele için Bursa'da antrenör ve kulüp temsilcilerinin katıldığı bir seminer gerçekleştirdi.

Halter Federasyonu dopingle mücadele için seminer düzenledi

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) ile federasyonun ortak yaptığı seminerde dopingle mücadeledeki kararlılık konuları gündeme geldi.

"Doping olayını gündemimizden çıkartmak istiyoruz"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şu açıklamalarda bulundu:

"2024 Avrupa Şampiyonası bizden alınmadı, Uluslararası Halter Federasyonu ile yaptığımız toplantı sonucunda gerekli şartlar oluşmadığı için biz iade ettik. WADA ve TDMK ile ortak iş birliği içerisindeyiz. Branşımıza sahip çıkmalıyız ve bu doping olayını artık gündemimizden çıkartmak arzusundayız. Bu noktada siz antrenörlerimize çok iş düşmekte. Hep birlikte branşımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Dopingle mücadelemiz kararlılıkla ve sonuna kadar devam edecektir."

TDMK Genel Direktör Yardımcısı Mehmet Yoğurtcuoğlu ise sporcuların bildirimlere çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

"Doping kontrolünün herhangi bir bölümünde hile yapılması veya hileye teşebbüs edilmesi konusunda antrenörlerimizin çok dikkatli olması gerekli. Kişilerin yasaklı maddeyi yanında bulundurmaları kesinlikle kural ihlalidir. Antrenörlerimizin sporcularını her fırsatta kontrol etmesinde fayda olacaktır. Sporcular internetten istedikleri her şeye çok kolay ulaşabilmekte."

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