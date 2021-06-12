EURO 2020'de, Milli Takımımız'ın bulunduğu A Grubu'nda Galler ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Clement Turpin düdük çaldı.

Karşılaşma, 1-1 eşitlikle noktalandı.

Maçta açılış golü İsviçre'den geldi. 49. dakikada Shaqiri'nin ortasında kafayı vuran Embolo, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra baskısını artıran Galler, beraberlik golünü Moore ile buldu. Golcü oyuncu, 74'te Morrell'in ortasına iyi yükseldi ve durumu 1-1'e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraftar sahadan birer puanla ayrıldı.

Galler, 16 Haziran'da Bakü'de Milli Takımımız ile karşılaşacak. İsviçre ise Roma'ya seyahat edecek ve İtalya'nın rakibi olacak.

İlk karşılaşmalar sonrası puan durumu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda ilk karşılaşmalar sonrası İtalya zirvede, Türkiye ise son sırada yer aldı.

Turnuvanın açılış maçında Türkiye'yi 3-0 mağlup eden İtalya, 3 puanı hanesine yazdırdı. Gruptaki diğer mücadelede ise Galler ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

A Grubu'ndaki puan durumu şöyle: