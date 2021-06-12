A Milli Takımı'nın "BizimÇocuklar" adresli Twitter hesabında yer alan mesajda "Düşüncelerimiz ve dualarımız Christian Eriksen ve ailesiyle birlikte" ifadelerine yer verilirken, milli oyuncular da bu yönde paylaşımlarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü'nün mesajında, "Daha güçlü döneceksin" denilirken, Fenerbahçe Kulübü "Dualarımız seninle" ifadesini kullandı.

Galatasaray Kulübü'nün mesajında ise "Geçmiş olsun Chris Eriksen, dualarımız seninle... Kalk ayağa" ifadelerine yer verdi.

Eriksen'e destek yağdı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Christian Eriksen'in en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Ceferin, UEFA'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Christian'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Tanrıya ailesine güç vermesi için dua ediyorum. Böyle zamanlarda futbol ailesinin birliği o kadar güçlüdür ki o ve ailesi, herkesin iyi dilekleri ve dualarını yanlarında taşır. İki takımın taraftarlarının da onun adını haykırdığını duydum. Futbol güzel, Christian da bu oyunu güzel oynuyor" ifadelerini kullandı.

Eriksen'in formasını giydiği İtalya'nın Inter takımıyla, Milan ekibi de Danimarkalı futbolcu için destek mesajı paylaştı.

Ne oldu?

Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.

Eriksen'in, hastaneye götürüldüğü ve durumunun stabil olduğu bilgisi verildi.

Kısa süre sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Danimarka Futbol Federasyonu da 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğunu açıkladı.