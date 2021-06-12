Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Murat Fırat, altın madalya kazandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli güreşçi Murat Fırat, Polonya Açık Pytlasinski Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 67 kiloda altın madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Varşova'da düzenlenen şampiyonada ASKİ Spor'un güreşçisi Murat Fırat'ın finalde 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonu Mısırlı güreşçi Muhamed İbrahim Elsayed'i 5-3 yenerek birinci olduğu belirtildi.
Turnuvada 77 kiloda mindere çıkan Yunus Emre Başar ise beşinci oldu.
Şampiyonada yarın 6 milli güreşçi mindere çıkacak.
Etiketler: Altın
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