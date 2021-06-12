Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Varşova'da düzenlenen şampiyonada ASKİ Spor'un güreşçisi Murat Fırat'ın finalde 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonu Mısırlı güreşçi Muhamed İbrahim Elsayed'i 5-3 yenerek birinci olduğu belirtildi.

Turnuvada 77 kiloda mindere çıkan Yunus Emre Başar ise beşinci oldu.

Şampiyonada yarın 6 milli güreşçi mindere çıkacak.