Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde İlke Özyüksel’in 1299 puan elde ettiği açıklandı.

Bu puanla dünya sıralamasındaki yerini koruduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre olimpiyatlarda yer almaya hak kazandığı ifade edildi.

Nihai durumun 21 Haziran'da UIMP tarafından açıklanacağı bilgisi verildi.