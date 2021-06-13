Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 00:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli pentatlet İlke Özyüksel’e olimpiyat vizesi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Resmi olmayan sonuçlara göre milli pentatlet İlke Özyüksel 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde İlke Özyüksel’in 1299 puan elde ettiği açıklandı.
Bu puanla dünya sıralamasındaki yerini koruduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre olimpiyatlarda yer almaya hak kazandığı ifade edildi.
Nihai durumun 21 Haziran'da UIMP tarafından açıklanacağı bilgisi verildi.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Milli Sporcular
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