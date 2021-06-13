Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 00:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Belçika'dan iyi başlangıç
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki ikinci maçta Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti. Belçika'nın gollerini Lukaku (2) ve Meunier kaydetti.
Rusya'nın ev sahipliğinde Saint Petersburg Stadı'nda oynanan karşılaşma TRT1'den canlı yayınlandı. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Belçika, turnuvaya 3 puanla başladı.
FIFA dünya sıralamasında zirvede bulunan Belçika'nın gollerini 10 ve 88. dakikalarda Romelu Lukaku, 34. dakikada Thomas Meunier kaydetti.
Turnuvadaki tek kupasını Sovyetler Birliği döneminde alan Rusya ise ilk maçını puansız kapattı.
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