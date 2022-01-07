Şanssızlıklar Arda Turan'ın yakasını bırakmıyor. Tecrübeli futbolcu, sakatlıklardan dolayı bu sezon Galatasaray'a beklenen katkıyı yapamadı.

Tüm kulvarlarda sadece 6 maçta forma giyen Arda, toplam 237 dakika sahada kaldı. Deneyimli oyuncu ilk olarak Avrupa kupalarında PSV Eindhoven ve St. Johnstone ile oynanan dört maçta forma giydi.

Galatasaray'ın kaptanı, Süper Lig'in ilk karşılaşmasında GZT Giresunspor deplasmanında son 7 dakikada oyuna dahil oldu.

Deneyimli futbolcu, daha sonra 19 Ağustos'ta Avrupa Ligi elemesinde deplasmanda İskoçya'nın Randers ekibine karşı 29 dakika şans buldu.

Arda Turan sonraki süreçte antrenman eksiği ve sakatlık nedeniyle maç kadrosuna giremedi. Yaklaşık beş ay sahalardan uzak kalmak 34 yaşındaki oyuncunun piyasa değerini olumsuz etkiledi.

Almanya merkezli dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketi, Arda Turan'ın tahmini bonservis bedelini 300 bin euro olarak güncelledi. Aynı şirket 22 Şubat 2016'da tecrübeli futbolcunun değerini 35 milyon avro olarak belirlemişti.

2011 yılında 13 milyon euroya Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan olan Arda Turan'ın sarı kırmızılılarla sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.