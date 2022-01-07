Erzurum'da yaşayan ve Adıyamanlı ailenin tek çocuğu olan 7. sınıf öğrencisi, doğuştan görme engelli 13 yaşındaki Yaman Rüzgar, yaklaşık 4 yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün olimpik yüzme havuzunda kurslara katıldı.

Burada antrenör Çiğdem Demir tarafından eğitime alınan ve sporcu seçmelerinde hızı ve kabiliyeti dikkati çeken Yaman Rüzgar, daha sonra antrenör Mehmet Karyağdı ile çalışmalarını sürdürerek 2021 yılında yüzmede paralimpik sporcular kategorisine dahil edildi.

Yaman Rüzgar, geçen yıl İstanbul'da 25-26 Ağustos tarihlerinde katıldığı Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metrede serbest, kelebek, sırtüstü, kurbağalama ile 100 metrede sırtüstü ve kurbağalama kategorilerinde rekor kırarak Türkiye şampiyonu oldu.

[Fotoğraf: AA]

Bu başarısından dolayı milli takım aday kadrosuna seçilmeyi bekleyen ve Karyağdı ile çalışmalarını disiplinli şekilde sürdüren yüzücü, ay-yıldızlı formayı giyerek Avrupa ve dünya şampiyonluğu için ülkesini temsil etmeyi hedefliyor.

Yaman Rüzgar, ilgi duyduğu yüzmeye 9 yaşında başladığını söyledi. Yaman Rüzgar, doğuştan görme engelinin spor yapmaya engel olmadığını anlattı.

"Spor beni motive ediyor, kimse eve tıkanıp kalmasın, toplum içine çıkınca hayat daha güzel olacak. 6 kategoride Türkiye rekoru kırdım. Hedefim, hayalim 7 kez olimpiyat şampiyonu olmak ve ülkeme hizmet etmek. Allah izin verirse bunları başaracağım."

[Fotoğraf: AA]

Yaman Rüzgar, milli sporcu olacağı için heyecan duyduğunu aktardı.

"Evde kalmak yerine sporla hayata tutunmayı ve topluma çıkmayı deneyebiliriz. İçe kapanık olunca sorunlar olabiliyor ama bunların hepsini sporlar aşabiliriz. Herkese spor yapmayı tavsiye ederim."

"Yetenekli, hızlı ve akıllı bir çocuk"

Antrenör Çiğdem Demir de Yaman Rüzgar Kızılet'in başarısının devamını diledi.

"Yaman Rüzgar yüzümüzü kara çıkarmadı, başarılarından dolayı mutlu ve gururluyuz. Yaman Rüzgar yüzmede engel olmadığını fark etti, ona özel numaralı gözlük yaptırdık. Yaman Rüzgar yetenekli, hızlı ve verdiğini alan akıllı bir çocuk."

Antrenör Mehmet Karyağdı ise sporcusuyla yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını anlattı.

"Hedefimiz kendi rekorlarını kırması. Bundan sonraki yarışlarda barajları geçerse Avrupa, dünya ve olimpiyatları hedefliyoruz. Bu yıl mayıs ayında Türkiye şampiyonası olacak, ilk önceliğimiz Yaman Rüzgar’ı milli takıma alıp Türk sporuna hizmet emesini sağlamak. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Sömestir tatilinde daha sıkı çalışıp çift antrenman yapacağız."

[Fotoğraf: AA]

"Eğer bir başarı kazanacaksa sadece beni değil, 84 milyonu gururlandıracak"

Yaman Rüzgar’ın babası Halit Kızılet ise 30 haftalık erken doğumla 890 gram olarak dünyaya gelen oğlunun gözlerinde doğuştan sorun olduğunu dile getirdi.

Kızılet, çocuklarının görme engelli olduğunu 3 yaşındayken öğrendiklerini anlattı.

“Yaz kursunda Yaman Rüzgar'ı hocaları çok beğeniyordu. 2021'de göz muayeneleri yaptırdık, iki gözünde yüzde 89 görme kaybı mevcuttu. Yaman Rüzgar 13 yaşına girdi, artık büyüklerle yarışacak ve inşallah orada derece alırsa mili takıma seçilecek. Avrupa ve dünya şampiyonu olmasını istiyoruz. Sürekli Yaman Rüzgar’a 84 milyonun üzerinde emeğinin olduğunu söylüyorum. Eğer bir başarı kazanacaksa sadece beni değil, 84 milyonu gururlandıracak.”