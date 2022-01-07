Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, Edin Visca ve Jean Evrard Kouassi'nin ardından bir transferi daha sonlandırdı.

Bordo mavililer, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ve 22 yaşındaki sol bek Tymoteusz Puchacz ile her konuda anlaşmaya vardı. Polonyalı oyuncu Türkiye'ye davet edildi.

23 Ocak 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelen Tymoteusz Puchacz profesyonel futbol kariyerine 9 Ocak 2017 yılında Lech Poznan takımında başladı.

Puchacz, sırasıyla Lech Poznan, Z. Sosnowiec, GKS Katowice formaları giydi. Sezon başında Lech Poznan'dan Union Berlin'e transfer oldu. Bu sezon çıktığı 7 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.