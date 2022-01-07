Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 12:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Abdulkadir Parmak Trabzonspor'a veda etti
Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak, sezon sonuna dek başka bir takıma kiralanacağını açıkladı.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, bordo-mavili kulüpten sezon sonuna kadar ayrıldığını bildirdi.
"Sayın hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak bir karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim."
Etiketler: Trabzonspor
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