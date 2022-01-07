Turuncu-yeşillilerden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif çıkanların karantina süreci başladı.

"Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."