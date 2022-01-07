Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 12:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alanyaspor'da 13 koronavirüs vakası
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli ile birlikte toplam 13 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Turuncu-yeşillilerden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif çıkanların karantina süreci başladı.
"Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."
Takımımızın Covid 19 test sonuçları hakkında bilgilendirme— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) January 7, 2022
https://t.co/TWJurLNPsV pic.twitter.com/MxvcHsX16h
Etiketler: Alanyaspor Koronavirüs Süper Lig
Son Haberler
- 12:44
- 12:42
- 12:25
- 12:19
- 12:28
Sıradaki Haber
259 kez birinci olan Gökhan Kocakaya yılın en başarılı jokeyi oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz