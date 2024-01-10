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Spor
AA 10.01.2024 19:04

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları olan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sacha Boey, Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele.

Galatasaray'da dizinde ağrı hisseden Sacha Boey, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son idmanda dizinde ağrı hissettiğini ifade eden Sacha Boey'in tedbir amacıyla Sivas'a götürülmediği bildirildi.


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