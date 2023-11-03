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Spor
TRT HABER / AA 03.11.2023 19:45

Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa

Galatasaray ile Kasımpaşa RAMS Park'ta kozlarını paylaşıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 9 maçı kazanan Galatasaray, geride kalan bölümde 1 beraberlik aldı.

Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Kasımpaşa ise 18 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. Lacivert beyazlılar, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Son 5 lig maçının 4'ünü kazanan Kemal Özdeş'in öğrencileri, Galatasaray'a da sürpriz yapmayı amaçlıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa

Stat: RAMS Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral.

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Gomis, Hajradinovic, Aytaç Kara, Fall, Ngoy.

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