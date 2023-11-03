Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa

Galatasaray ile Kasımpaşa RAMS Park'ta kozlarını paylaşıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Süper Lig'de oynadığı son 9 maçı kazanan Galatasaray, geride kalan bölümde 1 beraberlik aldı.
Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Kasımpaşa ise 18 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. Lacivert beyazlılar, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Son 5 lig maçının 4'ünü kazanan Kemal Özdeş'in öğrencileri, Galatasaray'a da sürpriz yapmayı amaçlıyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: RAMS Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral.
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Gomis, Hajradinovic, Aytaç Kara, Fall, Ngoy.