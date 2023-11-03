Kayserisporlu futbolcular Kartal Kayra Yılmaz ve Jeanvier öğrencilerle buluştu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, müdürlük ile Kayserispor arasında yapılan protokol çerçevesinde, Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde söyleşi gerçekleştirildi.

Okulda yoğun ilgiyle karşılaşan futbolcular, öğrencilerle eğlenceli zaman geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kulübümüz arasında yapılan protokol çerçevesinde futbolcularımız Kartal Kayra Yılmaz ve Julian Jeanvier ile Takım Menajerimiz Yunus Akbulut Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.



Programa İl Milli Eğitim Müdürü… pic.twitter.com/qqTRViZpEA — Mondihome Kayserispor (@KayserisporFK) November 3, 2023

Öğrencilerin futbolculara yönelttiği ilginç soruların ardından renkli görüntüler ortaya çıktı.

Oyuncular, söyleşi sonunda öğrencilerin atkı ve formalarını imzaladı. Söyleşiye, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de katıldı.