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Spor
DHA 03.11.2023 19:00

Fenerbahçe: Adil yönetim talep ediyoruz

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacakları maç öncesinde hakemlerle ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe: Adil yönetim talep ediyoruz

Trabzonspor Kulübü, kısa bir süre önce yarın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maçla ilgili "Umarız, haftalardır devam eden 'tiyatronun' finali yarın akşam sahneye konulmaz!” başlıklı bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe'den de bu konu hakkında bir paylaşım geldi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi hakem uyarısı
Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi hakem uyarısı

Sarı-lacivertli kulüp yayımladığı 'Adil Yönetim Talep Ediyoruz' başlıklı yazıda şu açıklamalara yer verdi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak adalet çağrısı ile başladığımız 2023-24 sezonunda, 10.hafta itibariyle gerek saha içinde hakemler eliyle gerek ekran başında VAR operasyonlarıyla gerek MHK öncülüğünde hakem atamalarıyla sayısız adaletsizlikle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz.

Bugün, bir hakemin Fenerbahçe maçında doğru karar verdiği için cezalandırılarak bunu açıklaması ve görevini bırakması da Türk futbolunun geldiği noktayı gözler önüne sermiştir. Kulübümüz gerek ilk 10 haftalık süreçte gerekse son hakem olayı ile ilgili 5 Kasım Pazar günü gereken açıklamalarda bulunacaktır.

Ancak yarın Trabzonspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig maçı öncesinde beklentimiz küçük, büyük hiçbir hakem hatası olmadan maçın tamamlanması, hakemlerin adil olmasıdır.

Bu konuda, hakemler, VAR, gözlemci, temsilci, yayıncı dahil sorumluluk sahibi herkesten gerekeni yapmasını bekliyoruz."


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