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Spor
AA 03.11.2023 17:40

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi hakem uyarısı

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesinde hakem performanslarına ve müsabakalarda verilen hatalı kararlara yönelik açıklamada bulundu.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi hakem uyarısı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi, geçmişte yaşanan hakem hatalarına dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

Galatasaray, Atakaş Hatayspor ve Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmalarında verilen tartışmalı hakem kararlarının kasıtlı olduğu öne sürüldü.

"Galatasaray, Hatayspor ve Pendikspor karşılaşmalarında hakem hatası diyemeyeceğimiz ve tamamen kasıtlı kararlar sonucunda puanlarımız çalınmış, haksız şekilde verilen kart ile futbolcumuz oyun dışı bırakılmıştır. TFF yetkilileriyle yapılan görüşmede Siltaş Yapı Pendikspor maçının hakemine ceza verildiğinin belirtilmesine rağmen düdük çalmaya devam etmiş, “aynı karşılaşmanın gözlemcisinin, raporunu değiştirmesi için arandığı iddiasını” TFF’ye aktarmamıza rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır."


"Şansalan VAR müdahalesinin önüne geçti"

Son oynanan Fatih Karagümrük maçında Onuachu’nun bariz golünün hakem Ali Şansalan’ca geçerli sayılmasının engellendiği belirtildi.

"Fatih Karagümrük maçında Onuachu’nun attığı bariz gol geçersiz sayılmıştır. Pozisyonda top daha kalecinin eline geçmeden oyuncumuz kafayı vurmuş, orta hakem Ali Şansalan faul düdüğünü çalarak, VAR müdahalesinin önüne geçmiştir.Trabzonspor Kulübü olarak defaatle hakem performanslarının “dikkatle izlenmesi” talebimizi TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’ye ilettik. Ancak görüyoruz ki sistem yine aynı şekilde ilerliyor ve bazı hakemler, birilerinin değirmenine su taşımayı sürdürüyor."

"Umarız tiyatronun finali Fenerbahçe karşılaşmasında sahnelenmez"

Kritik Fenerbahçe maçı öncesi hakem hataları ve adalet vurgusu yapıldı.

"Umarız, haftalardır devam eden bu tiyatronun finali, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasında sahneye konulmaz ve FairPlay’in hakim kılındığı, iyi oynayanın bileğinin hakkı ile kazandığı, kimseye ayrımcılık hakkı tanınmadığı bir maç olur. Belirttiğimiz unsurlar dışında yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı gereğini yapacağımızı tüm futbol kamuoyuna duyururuz."

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