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Spor
AA 03.11.2023 17:35

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu
[Fotograf: AA]

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Takım, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen, kafileye dahil edilmedi. Tonio Teklic ve Umut Bozok da kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un 22 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Mehmet Can Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Dimitrios Kourbelis, Batista Mendy, Berat Özdemir, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe, Paul Onuachu, Enis Destan.


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