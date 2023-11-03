Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.11.2023 16:55

Konyaspor Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Hakan Keleş'le sözleşme imzaladı.

Konyaspor Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı
[Fotograf: AA]

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde, asbaşkanlarımızdan Mevlüt Karacaoğlu hazır bulundu. Teknik direktörümüz Hakan Keleş, 2023-2024 sezonu sonuna kadar takımımızın başında olacak. Hakan Keleş'e 'hoş geldin' diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz."


ETİKETLER
Konyaspor
Sıradaki Haber
Ajax galibiyeti hatırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:03
Fitch Ratings, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
17:08
Blinken: Çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda çok netiz
17:00
BM: Gazze'de 1,5 milyon kişi yerinden edildi
16:50
Gazze'de insani felakete saatler kaldı
16:29
İskoçya Başbakanı'nın aile üyeleri Gazze'den ayrılan 92 İngiliz arasında yer aldı
16:56
Hizbullah Lideri Nasrallah: İsrail rehineleri müzakere yoluyla geri alabilir
Gazze'de bombardıman altında 28. gün
Gazze'de bombardıman altında 28. gün
FOTO FOKUS
İsrail askerleri göç yolundaki sivilleri tek tek vurdu…
İsrail askerleri göç yolundaki sivilleri tek tek vurdu…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ