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Spor
AA 03.11.2023 16:35

Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda beşinci gün yarışları yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası,16 ülkeden 110 yelkenli yat ile 1000 sporcunun katıldığı organizasyon, beşinci gün yarışlarıyla sona erdi.

Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda beşinci gün yarışları yapıldı
[Fotograf: AA]

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve Marmaris Körfezi ile açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, Belarus, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yat ile 1000 sporcu katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yatlar, organizasyonun son gününde Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfezde seyir yapıp, start verilene kadar antrenman turları attı.

Körfezde IRC ve IRCCHR grubundaki yatlar, hakem heyetinin belirlediği üçgen rotada, sınıflarına göre start aldıktan sonra ayna anda yarışarak günü tamamladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Körfezde yarışan yatlar, balonlarını açarak görsel şölen oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve tatilciler, cep telefonlarıyla yarışları kaydetti.

Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında akşam takdim edilecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Organizasyonun beşinci gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

IRC1: X-Prime/Vartan Arutyunyan

IRC2: Rossko Racer/Timofey Zhbankov

IRC3: My Olga/Boris Gusev

IRC4: Zacapa/Marina Shchegoleva

IRC5: Lettland/Igor Bukovskis

IRCCHR1: Juana/Nikalai Martynkou

IRCCHR2: Rama/Andrei Morozov

IRCCHR3: Capella 2/Dmitry Komarov

IRCCHR4: Baba Yaga/Viacheslav Frolov

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