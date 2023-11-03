Ajax galibiyeti hatırladı

Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaşayan kırmızı beyazlı ekip, Hollanda Ligi'nde 7 maç sonra kazandı. Hollanda ekibi, yeni teknik direktörü John van't Schip'le çıktığı ilk karşılaşmada Volendam'ı 2-0 yendi.

Johan Cruijf Arena'da oynanan üçüncü haftanın erteleme maçında, kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren golleri 57'nci dakikada Bergwijn ve 89'uncu dakikada Akpom attı.

Ajax bu sonuçla puan tablosunda son sıradan kurtularak 16. basamağa yükseldi. Amsterdam temsilcisi bu sezon Lig'de 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Ajax, Hollanda Ligi'nde olduğu gibi bu yıl Avrupa maçlarında da taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2018- 2019 sezonunda yarı final oynayan kırmızı beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 3 maçta 2 puanla son sırada bulunuyor.