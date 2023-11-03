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Spor
TRT Haber 03.11.2023 19:12

Süper Kupa'nın tarihi değişti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin tarihi 29 Aralık Cuma gününe alındı.

Süper Kupa'nın tarihi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'tan 29 Aralık tarihine alındığı duyurdu.

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır."

Daha önce yapılan açıklamada, müsabaka 30 Aralık Cumartesi günü 20.00'de oynanacaktı.

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