Fransa'nın batısında 1700 hektar alanın kül olduğu yangın kontrol altına alındı

Landes Valiliği tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, vilayete bağlı Lugnon köyünde 13 Ağustos'ta başlayan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle tahliye edilen bölge sakinlerinden 250'sinin evlerine geri dönebileceği kaydedildi.

Yaklaşık dört gün süren yangında 1700 hektar alan kül oldu.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan alevlere teslim olurken, 4 itfaiye eri hayatını kaybetmişti.