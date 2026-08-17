Parçalı Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.08.2026 12:48

Fransa'nın batısında 1700 hektar alanın kül olduğu yangın kontrol altına alındı

Fransa'nın batısındaki Landes vilayetinde günlerdir devam eden ve 1700 hektar alanı kül eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Fransa'nın batısında 1700 hektar alanın kül olduğu yangın kontrol altına alındı

Landes Valiliği tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, vilayete bağlı Lugnon köyünde 13 Ağustos'ta başlayan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle tahliye edilen bölge sakinlerinden 250'sinin evlerine geri dönebileceği kaydedildi.

Yaklaşık dört gün süren yangında 1700 hektar alan kül oldu.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan alevlere teslim olurken, 4 itfaiye eri hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
Fransa Orman Orman Yangını
Sıradaki Haber
İran: ABD ile varılan mutabakat metninde 60 günlük süre bulunmuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Ciritçiler ve atlar sele kapılmaktan son anda kurtuldu
12:53
Sabiha Gökçen'de yolcu trafiği ilk kez 180 bini geçti
12:48
İran: ABD ile varılan mutabakat metninde 60 günlük süre bulunmuyor
12:47
İngiltere Başbakanı Burnham, Trump'ın Özel Kalem Müdürü Wiles'ı taklit eden kişiyle mesajlaştı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "17 Ağustos" mesajı
12:49
Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti
MARLİN SİDA mayın harbi yeteneği kazandı
MARLİN SİDA mayın harbi yeteneği kazandı
FOTO FOKUS
Ciritçiler ve atlar sele kapılmaktan son anda kurtuldu
Ciritçiler ve atlar sele kapılmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ