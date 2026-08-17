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Dünya
AA 17.08.2026 11:19

Trump'ın danışmanı Kushner, Gazze'de yeni aşama için Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'de

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Gazze anlaşmasında yeni aşamaya geçiş için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e ulaştı.

Trump'ın danışmanı Kushner, Gazze'de yeni aşama için Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'de

Kushner, dün Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hamas heyetiyle de görüştükten sonra İsrail'e geldi.

Akşam saatlerinde Mladenov ve Gazze Barış Kurulu'nda yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile İsrail'e ulaşan Kushner'in, Netanyahu ile bir araya gelmesi ve görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş sürecinin ele alınması bekleniyor.

The Times of Israel'in bir Arap diplomata dayandırdığı habere göre, Kushner Gazze'deki saldırıları durdurmanın ve Hamas'ın silahsızlanmaya başlaması durumunda İsrail'in geri çekilmesini sağlamanın yanı sıra, Ekim 2025 ateşkesinin bir parçası olarak verilen insani yardımla ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi için Netanyahu'ya baskı uygulayacak.

Netanyahu daha önce Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

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